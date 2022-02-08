Нэйтан Чен с мировым рекордом выиграл короткую программу ОИ-2022

Американец получил за свой прокат 113,97 балла, тем самым установив новый мировой рекорд в короткой программе. Ранее рекорд принадлежал японцу Юдзуру Ханю, установленный на чемпионате четырех континентов-2020 — 111,82.
Второе место у Юмы Кагиямы из Японии (108,12). Замыкает тройку лидеров его соотечественник Шома Уно (105,90).
Лучшим из россиян был Евгений Семененко, показавший седьмой результат — 95,76. Марк Кондратюк (86,11) занял 15-ю строчку, а Андрей Мозалев (77,05) — 23-ю.
Произвольную программу спортсмены покажут 10 февраля.
Олимпиада-2022. Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа
1. Нэйтан Чен (США) — 113,97
2. Юма Кагияма (Япония) — 108,12
3. Сёма Уно (Япония) — 105,90
7. Евгений Семененко (Россия) — 95,76…
15. Марк Кондратюк (Россия) — 86,11…
23. Андрей Мозалёв (Россия) — 77,05