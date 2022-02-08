Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гави — символ светлого будущего «Барселоны»Победа над «Атлетико» знаменует возрождение «Барселоны»
  • 08:31
    • Нэйтан Чен с мировым рекордом выиграл короткую программу ОИ-2022
  • 09:33
    • Женская сборная Канады обыграла американок и заняла первое место в группе на ОИ-2022
  • 09:26
    • Овечкин может сыграть в ближайшем матче «Вашингтона»
  • 09:14
    • Большунов не выступит в спринте на Олимпиаде в Пекине
  • 07:57
    • Российский сноубордист Карлагачев сдал положительный тест на коронавирус
    Все новости спорта

    Нэйтан Чен с мировым рекордом выиграл короткую программу ОИ-2022

    Пекин-2022 Сборная России Фигурное катание Мировые рекорды
    Американский фигурист Нэйтан Чен одержал победу в короткой программе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

    Нэйтан Чен
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Нэйтан Чен

    Американец получил за свой прокат 113,97 балла, тем самым установив новый мировой рекорд в короткой программе. Ранее рекорд принадлежал японцу Юдзуру Ханю, установленный на чемпионате четырех континентов-2020 — 111,82.

    Второе место у Юмы Кагиямы из Японии (108,12). Замыкает тройку лидеров его соотечественник Шома Уно (105,90).

    Лучшим из россиян был Евгений Семененко, показавший седьмой результат — 95,76. Марк Кондратюк (86,11) занял 15-ю строчку, а Андрей Мозалев (77,05) — 23-ю.

    Произвольную программу спортсмены покажут 10 февраля.

    Олимпиада-2022. Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа

    1. Нэйтан Чен (США) — 113,97
    2. Юма Кагияма (Япония) — 108,12
    3. Сёма Уно (Япония) — 105,90
    7. Евгений Семененко (Россия) — 95,76…
    15. Марк Кондратюк (Россия) — 86,11…
    23. Андрей Мозалёв (Россия) — 77,05

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В матче «Интера» и «Ромы» сухо не будет
  • «Интер» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • Оформит ли Россия вторую победу на Играх?
  • Финляндия — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «МЮ» потеряет очки на поле «Бернли»?
  • «Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.51
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.23
  • Экспресс дня 8 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  1.74
  • Прогноз на матч Интер — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Финляндия — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:10
    •  2.51
  • Прогноз на матч Бернли — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Монако — Амьен
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Россия — Швейцария
  • Хоккей
  • Завтра в 11:40
    •  1.80
  • Прогноз на матч Милан — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Аль-Хилаль — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Пекин-2022
    ОнлайнЛентаМедалиНаши
    02, ср.03, чт.04, пт.05, сб.06, вс.07, пн.08, вт.09, ср.10, чт.11, пт.12, сб.13, вс.14, пн.15, вт.16, ср.17, чт.18, пт.19, сб.20, вс.
    Биатлон Бобслей Горные лыжи Кёрлинг Коньки Лыжное двоеборье Лыжные гонки Прыжки с трамплина Санный спорт Скелетон Сноуборд Фигурное катание Фристайл Хоккей Шорт-трек
    Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие