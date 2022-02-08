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    Губерниев: Готовность наших биатлонистов впечатляет

    Пекин-2022 Биатлон Сборная России
    Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление российских биатлонистов в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине.

    Дмитрий Губерниев
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    Дмитрий Губерниев

    Лучшим из россиян стал Максим Цветков, занявший четвертое место. Он допустил лишь один промах на заключительном огневом рубеже, из-за которого лишился шансов на медаль. Александр Логинов стал десятым, а Эдуард Латыпов — 11-м.

    «Надо не бояться стрелять, что тут скажешь. Цветков сам все понимает. В любом случае, видно, что готовность наших мужчин впечатляет.

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    • Все ребята, вышедшие сегодня, в любом случае молодцы. Всем не хватило совсем немножко, может быть, только Халили выбивается из общего ряда. Тройка при чистой стрельбе реально боролась бы за медали. А Максим последним выстрелом профукал не то что медаль, а олимпийское золото, очень обидно. Если бы он победил, был бы за него очень рад. Несколько секунд выцеливал последний выстрел, их и не хватило в борьбе за бронзу, как выяснилось позже. Это биатлон, что делать.

    Но главный итог для меня такой: мужская команда готова к Олимпиаде. Отчаиваться не нужно», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

    Напомним, победителем индивидуальной гонки стал француз Кентен Фийон-Майе.

    За ходом всех соревнований можно следить в онлайне Пекина-2022 на LiveSport.Ru. Медальный зачет уже вовсю пополняется — следить за ним можно здесь.

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