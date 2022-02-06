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    МОК разрешил спортсменам заказывать еду в номер во время карантина на ОИ в Пекине

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    Исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Дюби сообщил, что условия условия карантина для спортсменов на Олимпийских играх в Пекине признаны неудовлетворительными.

    МОК разрешил спортсменам заказывать еду в номер во время карантина на ОИ в Пекине
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    Российская биатлонистка Валерия Васнецова ранее пожаловалась на питание во время карантина в Пекине. 24-летняя спортсменка сдала два положительных теста на коронавирус, из-за чего пропускает Олимпиаду.

    «Мы должны отслеживать подобные ситуации, это наша обязанность. Ожидания спортсменов должны выполняться. Мы постоянно в контакте со всеми национальными олимпийскими комитетами (НОК), но условия действительно были неудовлетворительными, но мы делаем все, чтобы эта ситуация не повторилась. Всякий раз, когда возникает вопрос, важно находиться в контакте со всеми службами. Мы видим значительные улучшения при нахождении спортсменов в изоляторе, стараемся решать проблемы, если условия не соответствуют ожиданиям. Как только поступают жалобы, мы стараемся сделать все возможное, чтобы они были устранены», — сказал Дюби, слова которого приводит «Матч ТВ».

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    • «Хочу поблагодарить, что вы озвучили эту проблему. С 26 января мы запустили тесный механизм координации работы с МОК и со всеми службами, но мы стараемся решать проблемы. Допустим, столовая. Мы приняли решение, что теперь спортсмены в изоляторе смогут заказывать себе еду из меню столовой олимпийской деревни, чтобы им эту еду доставляли, чтобы они могли питаться так же», — добавил представитель оргкомитета Игр Жао Вейдонг.

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