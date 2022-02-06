Губерниев: Валиева и Кондратюк — молодежь, на которую нужно равняться всему российскому спорту

Известный комментаторотреагировал на выступление сборнойв командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

Сборная России по итогам пяти видов программы командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине занимает первое место в общем зачете.

«Наши ребята — настоящие герои, браво! Отлично выступили сегодня, но давайте мы не будем радоваться раньше времени. Конечно, золото почти в наших руках, но главное не сглазить успех.

Валиева и Кондратюк — молодежь, на которую нужно равняться всему российскому спорту. Я восхищен этими ребятами и горд, что они выступают именно за нашу сборную», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

В заключительный день командного турнира, 7 февраля, с произвольными программами выступят женщины, пары и танцевальные пары.