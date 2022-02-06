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    Губерниев: Валиева и Кондратюк — молодежь, на которую нужно равняться всему российскому спорту

    Пекин-2022 Фигурное катание Сборная России
    Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на выступление сборной России в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

    Дмитрий Губерниев
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    Дмитрий Губерниев

    Сборная России по итогам пяти видов программы командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине занимает первое место в общем зачете.

    «Наши ребята — настоящие герои, браво! Отлично выступили сегодня, но давайте мы не будем радоваться раньше времени. Конечно, золото почти в наших руках, но главное не сглазить успех.

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    • Валиева и Кондратюк — молодежь, на которую нужно равняться всему российскому спорту. Я восхищен этими ребятами и горд, что они выступают именно за нашу сборную», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

    В заключительный день командного турнира, 7 февраля, с произвольными программами выступят женщины, пары и танцевальные пары.

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