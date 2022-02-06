Авербух: Кондратюк и Валиева решили вопрос о судьбе золотой медали

Призер Олимпийских игр, хореограф и постановщиксчитает, что сборнаявыиграет командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

Сборная России по итогам пяти видов программы командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине занимает первое место в общем зачете.

«В подтверждение моих слов о важности отрыва от сборной США я бы сказал не о выступлении Марка Кондратюка, а о неудачном выступлении девочки, американки-одиночницы. Это практически лишило американцев возможности продолжать борьбу за золотую медаль в командном турнире.

Если бы Марк дрогнул, то мы могли получить большой отрыв, как это было четыре года назад. Марк не дрогнул, и он большой молодец! Сегодня выступил очень достойно и показал свой максимально лучший прокат.

По большому счету Марк Кондратюк и Камила Валиева сегодня решили вопрос о судьбе золотой медали», — приводит слова Авербуха «Чемпионат».

В заключительный день командного турнира, 7 февраля, с произвольными программами выступят женщины, пары и танцевальные пары.