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    Авербух: Кондратюк и Валиева решили вопрос о судьбе золотой медали

    Пекин-2022 Фигурное катание Сборная России
    Призер Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух считает, что сборная России выиграет командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

    Камила Валиева
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    Камила Валиева

    Сборная России по итогам пяти видов программы командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине занимает первое место в общем зачете.

    «В подтверждение моих слов о важности отрыва от сборной США я бы сказал не о выступлении Марка Кондратюка, а о неудачном выступлении девочки, американки-одиночницы. Это практически лишило американцев возможности продолжать борьбу за золотую медаль в командном турнире.

  • Камила Валиева в короткой программе командного турнира Пекина-2022
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    • Если бы Марк дрогнул, то мы могли получить большой отрыв, как это было четыре года назад. Марк не дрогнул, и он большой молодец! Сегодня выступил очень достойно и показал свой максимально лучший прокат.

    По большому счету Марк Кондратюк и Камила Валиева сегодня решили вопрос о судьбе золотой медали», — приводит слова Авербуха «Чемпионат».

    В заключительный день командного турнира, 7 февраля, с произвольными программами выступят женщины, пары и танцевальные пары.

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