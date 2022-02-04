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    Церемония открытия Олимпиады-2022 в Пекине — где смотреть онлайн

    Онлайн-трансляция церемонии открытия Олимпиады

    Пекин-2022 Сборная РоссииКоронавирус в спорте Олимпиада на ТВ
    4 февраля в Пекине проходит церемония открытия 24-х зимних Олимпийских Игр. Столица Китая — первый в истории город, принимавший и зимнюю, и летнюю Олимпиады.

    Церемония открытия Олимпиады-2022 в Пекине
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    Церемония открытия Олимпиады-2022 в Пекине

    Часть соревнований начались еще до церемонии открытия, в частности, стартовал командный турнир у фигуристов — к этому виду спорта в России приковано особое внимание, т.к. практически во всех дисциплинах россиянине претендуют на медали высшего достоинства.

    Игры пройдут в условиях быстрого распространения нового штамма коронавируса — омикрон. Каждый день приходят десятки сообщений о положительных пробах на ковид, что как правило делает невозможным участие спортсменов в соревнованиях.

    Сами спортсмены сдают тексты в Пекине каждый день. В случае положительного результата следует обязательная госпитализация с полной изоляцией.

    Сборная России в Пекине-2022 снова выступит не под своими флагом и гимном, а как сборная Олимпийского комитета России — ROC. До конца года действует дисквалификация за допинговые нарушения прошлых лет.

    Всего на Олимпиаде разыгрывается 109 комплектов медалей, первые из них найдут своих обладателей уже 5 февраля.

    Церемонию открытия Игр смотрите на канале Россия-1 и следите в онлайн-трансляции на LiveSport.Ru.

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