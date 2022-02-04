Онлайн-трансляция церемонии открытия Олимпиады

4 февраля впроходит церемония открытия 24-х зимних Олимпийских Игр . Столица Китая — первый в истории город, принимавший и зимнюю, и летнюю Олимпиады.

Часть соревнований начались еще до церемонии открытия, в частности, стартовал командный турнир у фигуристов — к этому виду спорта в России приковано особое внимание, т.к. практически во всех дисциплинах россиянине претендуют на медали высшего достоинства.

Игры пройдут в условиях быстрого распространения нового штамма коронавируса — омикрон. Каждый день приходят десятки сообщений о положительных пробах на ковид, что как правило делает невозможным участие спортсменов в соревнованиях.

Сами спортсмены сдают тексты в Пекине каждый день. В случае положительного результата следует обязательная госпитализация с полной изоляцией.

Сборная России в Пекине-2022 снова выступит не под своими флагом и гимном, а как сборная Олимпийского комитета России — ROC. До конца года действует дисквалификация за допинговые нарушения прошлых лет.

Всего на Олимпиаде разыгрывается 109 комплектов медалей, первые из них найдут своих обладателей уже 5 февраля.

Церемонию открытия Игр смотрите на канале Россия-1 и следите в онлайн-трансляции на LiveSport.Ru.