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    Хоккейная сборная Китая объявила состав на свою первую Олимпиаду

    Пекин-2022 Хоккей
    Сборная Китая назвала 25 человек, вошедших в окончательный состав на Олимпиаду в Пекине.

    Брэндон Ип
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    Брэндон Ип

    Заявка составлена преимущественно из натурализованных игроков — в составе 15 хоккеистов, родившихся за рубежом.

    Команда полностью состоит из игроков одного клуба — «Куньлунь Ред Стар». Это единственный клуб КХЛ из Китая, он основан в 2016 году и за пять сезонов только один раз вышел в плей-офф.

    Вратари: Джереми Смит, Пэрис О'Брайен, Хань Пэнфэй;

    Защитники: Райан Спроул, Джейсон Фрэм, Зак Юйэнь, Джейк Челиос, Денис Осипов, Янь Жуйнань, Чэнь Цзымэн, Чжан Пэнфэй, Тай Шульц;

    Нападающие: Брэндон Ип, Спенсер Фу, Тайлер Вон, Кори Кейн, Лукас Локхарт, Итан Уэрек, Ин Руди, Паркер Фу, Янь Цзюньчэн, Чжан Цзэcэнь, Го Цзянин, Чжун Вэй, Сян Сюйдун.

    Главный тренер: Айван Занатта.

    Для Китая предстоящая Олимпиада будет первой в истории.

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