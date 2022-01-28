Хоккейная сборная Китая объявила состав на свою первую Олимпиаду

Сборная назвала 25 человек, вошедших в окончательный состав на Олимпиаду в Пекине.

Заявка составлена преимущественно из натурализованных игроков — в составе 15 хоккеистов, родившихся за рубежом.

Команда полностью состоит из игроков одного клуба — «Куньлунь Ред Стар». Это единственный клуб КХЛ из Китая, он основан в 2016 году и за пять сезонов только один раз вышел в плей-офф.

Вратари: Джереми Смит, Пэрис О'Брайен, Хань Пэнфэй;

Защитники: Райан Спроул, Джейсон Фрэм, Зак Юйэнь, Джейк Челиос, Денис Осипов, Янь Жуйнань, Чэнь Цзымэн, Чжан Пэнфэй, Тай Шульц;

Нападающие: Брэндон Ип, Спенсер Фу, Тайлер Вон, Кори Кейн, Лукас Локхарт, Итан Уэрек, Ин Руди, Паркер Фу, Янь Цзюньчэн, Чжан Цзэcэнь, Го Цзянин, Чжун Вэй, Сян Сюйдун.

Главный тренер: Айван Занатта.

Для Китая предстоящая Олимпиада будет первой в истории.