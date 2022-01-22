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    Бабиков: В сборной России не хватает дружественной атмосферы, чтобы мы могли сесть и поговорить

    Пекин-2022 Биатлон Сборная России
    Российский биатлонист Антон Бабиков оценил атмосферу в национальной команде перед Олимпиадой в Пекине.

    Антон Бабиков
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    Антон Бабиков

    В субботу, 22 января, он занял 10-е место в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце.

    «Сегодня я рассчитывал на результат лучше. Он действительно мог быть. Десятое место — это явно не потолок. Можно было быть лучше, очевидно. Так получилось, что не все коту масленица.

    Конечно, не просто. Сегодня многие выглядели затянутыми. Просто не бывает. Тем более после индивидуальной гонки еще бежать пятнадцать километров, то есть 35 километров за две гонки, но все реально было.

    Было ли общение с тренерами после индивидуальной гонки? Нет, мы не общались по поводу… Все, что обсуждается в СМИ, получается красочно. На самом деле у нас нормальная атмосфера.

    Я прекрасно понимаю тренеров, что им нелегко. Надеюсь, что они меня понимают. Это Олимпийские игры. Я не могу сказать: "А, ну ладно, поеду что-нибудь побегаю". Мы все этого очень хотим.

    Между нами нет никакого конфликта. Чего нам не хватает — немножко дружественной атмосферы, чтобы мы могли сесть и поговорить, без каких-то "предъяв" друг другу. У нас такого нет. Не хватает немножко дружественного отношения.

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    • Я вообще достаточно коммуникабельный человек. Со мной легко найти общий язык. Выйти со мной на разговор вообще ничего не стоит. Где-то пока не можем. Наверное, все просто напряжены перед Олимпиадой.

    Нужно нас просто собрать всех. Сказать: "Давайте, ребят, сядем, попьем чаю, поговорим обо всем". Чтобы не было этого общения через СМИ. А просто всем вместе поговорить. Мы все очень хорошо друг к другу относимся.

    Есть еще надежда на то, что отберусь на Олимпиаду? Отбор пройден. Есть ли какие-то шансы туда поехать? Они всегда есть. Мало, что может произойти. Но это уже не про отборы, а про шансы», — приводит слова Бабикова «Матч ТВ».

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