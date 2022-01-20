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    В состав сборной Финляндии по хоккею на ОИ-2022 вошли 18 игроков из КХЛ

    Пекин-2022 Хоккей
    Стал известен состав сборной Финляндии по хоккею на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

    Сборная Финляндии
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    Сборная Финляндии

    В заявку из 25 игроков вошли 18 представителей Континентальной хоккейной лиги.

    Вратари: Харри Сятери («Сибирь»), Франс Туохимаа («Нефтехимик»), Юхо Олкинуора («Металлург»);

    Защитники: Микко Лехтонен (СКА), Атте Охтамаа («Кярпят», Финляндия), Никлас Фриман, Петтери Линдбом (оба — «Йокерит»), Вилле Покка («Авангард»), Сами Ватанен («Женева-Серветт», Швейцария), Валттери Кемиляйнен («Витязь»), Юусо Хиетанен («Амбри-Пиотта», Швейцария);

    Нападающие: Теэму Хартикайнен, Сакари Маннинен, Маркус Гранлунд (все — «Салават Юлаев»), Валттери Филппула («Женева-Серветт», Швейцария), Миро Аалтонен, Нико Оямяки (оба — «Витязь»), Леонид Комаров, Йоонас Кемппайнен (оба — СКА), Харри Песонен («Лангнау», Швейцария), Тони Раяла («Биль», Швейцария), Ханнес Бьёрнинен, Марко Анттила, Ииро Пакаринен (все — «Йокерит»), Саку Мяеналанен («Кярпят», Финляндия).

    Сборная Финляндии сыграет на Олимпиаде в группе С вместе с командами Швеции, Словакии и Латвии.

    Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля матчем между сборными России и Швейцарии (11:40 мск).

    Состав сборной Финляндии
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