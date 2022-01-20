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    Быков: Летом мы сможем увидеть игроков НХЛ на олимпийском турнире

    Пекин-2022 Сборная России Хоккей
    Известный российский специалист Вячеслав Быков прокомментировал слухи о возможном переносе олимпийского хоккейного турнира на лето.

    Вячеслав Быков
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    Вячеслав Быков

    Ранее НХЛ подтвердила, что ее игроки не выступят на Олимпиаде в Пекине.

    «В нашем мире все возможно. Бредовая ли эта возможность? Я бы так не говорил. Летом мы сможем увидеть игроков НХЛ на Олимпиаде. Почему нет?

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    • Из любой ситуации хочется вытягивать позитивные моменты. Я буду первым за то решение, которое сохранит здоровье людям. Никакие Олимпийские игры или чемпионаты мира не стоят ни одной жизни человека», — приводит слова Быкова «Спорт-Экспресс».

    Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Старт хоккейного турнира запланирован на 9 февраля.

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