Фетисов: Расширенный состав сборной России позволяет рассчитывать на победу на Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпионподелился мнением о расширенном составе сборной России по хоккею на Олимпиаду в Пекине.

«Состав боеспособный, ровный — расширенный список таким и должен быть. Меня в целом отдельные позиции не удивили, все достаточно ожидаемо.

Тренерский штаб отбирал игроков именно под задачи, которые стоят перед командой на Олимпиаде, а задача — победить. Безусловно, расширенный состав сборной позволяет рассчитывать на такой результат.

Невызов Толчинского? У тренеров свои причины не вызывать того или иного игрока — у них свой план и стратегия. Они ответственны за результат, поэтому делают так, как считают нужным. Так что бессмысленно отвечать на этот вопрос.

Сейчас самое главное, чтобы не было травм при подготовке и чтобы сложилась хорошая атмосфера в коллективе. Надеюсь, что все игроки подойдут здоровыми к моменту объявления окончательного состава. Желаю им удачи и чтобы не сталкивались с проблемами перед турниром», — приводит слова Фетисова Sport24.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.