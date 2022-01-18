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    Фетисов: Расширенный состав сборной России позволяет рассчитывать на победу на Олимпиаде

    Пекин-2022 Сборная России Хоккей
    Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о расширенном составе сборной России по хоккею на Олимпиаду в Пекине.

    Вячеслав Фетисов
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    Вячеслав Фетисов

    «Состав боеспособный, ровный — расширенный список таким и должен быть. Меня в целом отдельные позиции не удивили, все достаточно ожидаемо.

    Тренерский штаб отбирал игроков именно под задачи, которые стоят перед командой на Олимпиаде, а задача — победить. Безусловно, расширенный состав сборной позволяет рассчитывать на такой результат.

    Невызов Толчинского? У тренеров свои причины не вызывать того или иного игрока — у них свой план и стратегия. Они ответственны за результат, поэтому делают так, как считают нужным. Так что бессмысленно отвечать на этот вопрос.

  • Назван расширенный состав сборной России на Олимпиаду
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    • Сейчас самое главное, чтобы не было травм при подготовке и чтобы сложилась хорошая атмосфера в коллективе. Надеюсь, что все игроки подойдут здоровыми к моменту объявления окончательного состава. Желаю им удачи и чтобы не сталкивались с проблемами перед турниром», — приводит слова Фетисова Sport24.

    Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

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