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    В состав сборной Словакии на ОИ-2022 вошли шесть игроков из КХЛ

    Пекин-2022 Хоккей
    Стал известен окончательный состав сборной Словакии по хоккею на Олимпиаду в Пекине.

    Петер Цегларик
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    Петер Цегларик

    Вратари: Патрик Рыбар («Динамо» Минск, КХЛ), Бранислав Конрад («Оломоуц», Чехия), Матей Томек («Комета», Чехия).

    Защитники: Марек Дялога («Комета», Чехия), Мартин Маринчин («Тршинец», Чехия), Петер Черешняк («Плзень», Чехия), Марио Грман («Хамеенлинна», Финляндия), Михал Чайковски («Сибирь», КХЛ), Мартин Гернат («Лозанна», Швейцария), Шимон Немец («Нитра»), Самуэль Княжко («Сиэтл Тандербердс», юниорская Западная хоккейная лига).

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