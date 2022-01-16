ФутболХоккейТеннисБоксПекин-2022Игры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кевин де Брейне«Манчестер Сити» мчится к четвертому титулу за пять лет
  • 07:49
    • Назван расширенный состав сборной России по хоккею на ОИ-2022
  • 00:25
    • Фигуристка Валиева выиграла ЧЕ в Таллине
  • 22:29
    • Ассист и гол Коутиньо спасли «Астон Виллу» от поражения в матче с «Ман Юнайтед»
  • 00:54
    • ПСЖ победил «Брест», Мбаппе забил 10 гол в сезоне Лиги 1
  • 00:43
    • «Ювентус» дома победил «Удинезе»
    Все новости спорта

    Назван расширенный состав сборной России по хоккею на ОИ-2022

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Стали известны имена 36 игроков, которые войдут в расширенный состав сборной России по хоккею на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

    Назван расширенный состав сборной России по хоккею на ОИ-2022
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Назван расширенный состав сборной России по хоккею на ОИ-2022

    В список вошли семь игроков из СКА, семь представителей ЦСКА, три хоккеиста казанского «Ак Барса», три игрока московского «Динамо», четыре представителя «Авангарда», а также хоккеисты ряда других клубов КХЛ, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Вратари: Ярослав Аскаров, Александр Самонов (оба — СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Иван Федотов (ЦСКА), Дмитрий Шугаев («Северсталь»).

    Защитники: Дмитрий Вишневский, Александр Никишин (оба — «Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо» М), Александр Елесин («Локомотив»), Артём Минулин, Егор Яковлев (оба — «Металлург»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Даниил Пыленков (СКА), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба — «Авангард»).

    Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Антон Бурдасов, Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко (все — СКА), Станислав Галиев, Вадим Шипачёв (оба — «Динамо» М), Артем Галимов, Дмитрий Воронков (оба — «Ак Барс»), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов (оба — «Авангард»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Артур Каюмов («Локомотив»), Владимир Ткачев («Трактор»), Андрей Чибисов («Металлург»).

    Напомним, что на Олимпийские игры не поедут игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Турнир пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ливерпуль» выиграть у «Брентфорда»?
  • «Ливерпуль» — «Брентфорд». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Реал» проиграет «Атлетику» в финале Суперкубка Испании?
  • «Реал» Мадрид — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Новый тренер «Монако» будет заинтересован только в победе
  • «Монако» — «Клермон». Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.98
  • Экспресс дня 16 января
  • Сегодня в 20:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Монако — Клермон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Аталанта — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Рома — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Марсель — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Милан — Специя
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Пекин-2022 Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие