Назван расширенный состав сборной России по хоккею на ОИ-2022

Стали известны имена 36 игроков, которые войдут в расширенный состав сборной России по хоккею на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

В список вошли семь игроков из СКА, семь представителей ЦСКА, три хоккеиста казанского «Ак Барса», три игрока московского «Динамо», четыре представителя «Авангарда», а также хоккеисты ряда других клубов КХЛ, сообщает «Спорт-Экспресс».

Вратари: Ярослав Аскаров, Александр Самонов (оба — СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Иван Федотов (ЦСКА), Дмитрий Шугаев («Северсталь»).

Защитники: Дмитрий Вишневский, Александр Никишин (оба — «Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо» М), Александр Елесин («Локомотив»), Артём Минулин, Егор Яковлев (оба — «Металлург»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Даниил Пыленков (СКА), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба — «Авангард»).

Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Антон Бурдасов, Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко (все — СКА), Станислав Галиев, Вадим Шипачёв (оба — «Динамо» М), Артем Галимов, Дмитрий Воронков (оба — «Ак Барс»), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов (оба — «Авангард»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Артур Каюмов («Локомотив»), Владимир Ткачев («Трактор»), Андрей Чибисов («Металлург»).

Напомним, что на Олимпийские игры не поедут игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Турнир пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.