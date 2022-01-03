ФутболХоккейТеннисБоксПекин-2022Игры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» — «Ливерпуль»Драматичный камбек. «Челси» переломил игру с «Ливерпулем», но не добыл победы
  • 00:56
    • Гол Де Йонга принес «Барселоне» победу над «Мальоркой»
  • 21:26
    • «Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем», отыгравшись с 0:2
  • 18:13
    • «Реал» на выезде проиграл «Хетафе»
  • 18:01
    • Лионель Месси заразился коронавирусом
  • 20:04
    • Дубль Корреа принес «Атлетико» победу над «Райо Вальекано»
    Все новости спорта

    Глобальный совет имамов запретил мусульманам ехать на ОИ-2022 в Пекине

    Пекин-2022 Между тем Скандалы
    Глобальный совет имамов запретил мусульманам ехать на Олимпийские игры в Пекине из-за притеснения уйгуров местными властями.

    Глобальный совет имамов запретил мусульманам ехать на ОИ-2022 в Пекине
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Глобальный совет имамов запретил мусульманам ехать на ОИ-2022 в Пекине

    «Глобальный совет имамов — первая и крупнейшая в мире транснациональная неправительственная организация мусульманского мира, лидеры веры из всех исламских конфессий и школ мысли. Мы поддерживаем и объединяемся с угнетенными уйгурскими мусульманами.

    Китайское правительство продолжает нарушать основные права китайских мусульман и права человека через угнетение, пытки и диктатуру.

    Властью, данной Совету Священной исламской семинарией Наджафа и выдающимися муфтиями исламского мира, глобальный Совет имамов постановил, что участие в Пекине-2022 запрещено. Это событие напрямую служит интересам тиранического и деспотического режима, который несет ответственность за геноцид и этнические чистки уйгуров.

    Мы приветствуем растущее число организаций, которые бойкотируют Олимпийские игры 2022 года в Пекине и подтверждают нашу солидарность со Всемирным уйгурским конгрессом. Кроме того, мы выражаем благодарность многим религиозным лидерам и религиозным организациям, которые выразили свою поддержку мусульманам во время их бедствий», — говорится в заявлении.

    Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выстоит ли «Вулверхэмптон» на «Олд Траффорд»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • В Памплоне забивают все?
  • «Осасуна» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • В начале 2022-го ЦСКА забудет о поражениях?
  • ЦСКА — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.79
  • Экспресс дня 3 января
  • Сегодня в 21:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Осасуна — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч ЦСКА — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кадис — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.19
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Майами
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Даллас — Денвер
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022 Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие