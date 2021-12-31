Фетисов считает, что угроза срыва Олимпиады в Пекине существует

Двукратный олимпийский чемпион по хоккеюподелился мнением о проведении Олимпиады в Пекине после отмены молодежного чемпионата мира по хоккею из-за коронавируса.

«Заболеваемость может быть угрозой чего угодно, даже проведения Олимпиады в Пекине.

Чемпионат мира подразумевал дополнительные меры предосторожности. Не знаю, насколько они там были предусмотрены. Такова жизнь.

Олимпиаду в Токио перенесли на год. Все возмущались, но было принято решение не рисковать. Провели в итоге. Поэтому рано закрывать все», — сказал Фетисов «Спорт-Экспрессу».

Фетисов также высказался по поводу того, стоит ли вводить обязательную вакцинацию спортсменов по примеру Франции, где с 15 января все спортсмены обязаны будут иметь хотя бы две дозы вакцины.

«Есть общепризнанные правила. Не нужно принимать допинг, иначе будешь дисквалифицирован, а также опозорен на весь мир.

Если будет принято решение о вакцинации каждого спортсмена для участия в соревнованиях, все должны будут ему следовать.

Люди находятся в контакте. Тем более спорт — такая вещь, где люди находятся на одной площадке», — добавил Фетисов.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.