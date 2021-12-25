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    Мозякин высказался по поводу решения НХЛ не участвовать в Олимпиаде

    Пекин-2022 Сборная России Хоккей
    Бывший нападающий сборной России Сергей Мозякин признался, что не видит ничего плохого в том, что на олимпийском хоккейном турнире не выступят игроки из НХЛ.

    Сергей Мозякин
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    Сергей Мозякин

    «Я глубоко за новостями не слежу. Но такие события знаю. Читал, что сказал Ковальчук. И хочу его поддержать.

    Я согласен с Ильей. У нас люди пишут такое… Понятно, все хотели бы на Олимпиаде увидеть Овечкина и других ребят. Саня тоже возрастной парень. Неизвестно, сыграет ли он еще на Олимпиаде.

    Но у нас есть сборная. Люди болеют за нашу страну. Мы же за Россию играем. Какая разница — КХЛ или НХЛ?

    Я понимаю, что энхаэловцы считаются лучшими из лучших. Но все-таки команда у нас есть, и она так же будет биться за страну, попытается выиграть олимпийское золото.

    Есть странные люди, которые считают золото Олимпиады ненастоящим, если там не играли хоккеисты НХЛ. Так даже после победы в Пхенчхане говорили. Так вы попробуйте сами выиграть! Раньше приезжали американские студенты, одерживали победы. И это возводилось чуть ли не в подвиг.

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    • Я сужу со стороны спортсмена. Ты едешь на Олимпиаду, и какая тебе разница, есть там игроки НХЛ или нет? Мы хотим выиграть золото. Для меня золотая олимпийская медаль — высший пик карьеры. Почему кто-то судит об Олимпиаде по тому, кто там выступал? Давай, выходи — попробуй сам это золото взять.

    Вот мы победили в 2018 году, а почему у канадцев это не получилось? Я думаю, если бы сборная Канады победила в Корее, то в их стране была бы искренняя радость. Олимпиада есть Олимпиада. И неважно, кто туда едет.

    Золотая медаль Пхенчхана, наверное, самая ценная для меня. Наверное, да. Она у меня была крайняя в карьере. Самая запоминающаяся. И я к этому очень долго шел. Наверное, мне очень повезло — почти в 37 лет поехать на Олимпиаду и стать там чемпионом. Не с каждым такое бывает», — приводит слова Мозякина «Матч ТВ».

    Напомним, НХЛ официально подтвердила, что не будет участвовать в Олимпиаде-2022.

    Ранее НХЛ предварительно дала согласие на участие своих игроков в Олимпиаде, однако уточнила, что решение может быть изменено, если ситуация с пандемией коронавируса ухудшится.

    До 10 января лига имела право выйти из договора по Олимпиаде без каких-либо последствий.

    Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.

    Сборная России выступит в группе В со сборными Швейцарии, Чехии и Дании.

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