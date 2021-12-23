Ковальчук: Овечкин и Малкин переживают из-за Олимпиады

Генеральный менеджер сборной Россиипрокомментировал решение НХЛ не участвовать в хоккейном олимпийском турнире.

«Для многих ребят это удар. Уже разговаривал с Сашей Овечкиным и Женей Малкиным. Они переживают по этому поводу. Надеюсь, что это не последняя Олимпиада в их карьере.

Но мы были готовы к решению НХЛ. У нас есть кандидаты, которые съездили на Кубок Первого канала», — приводит слова Ковальчука «Спорт-Экспресс».

Ранее НХЛ предварительно дала согласие на участие своих игроков в Олимпиаде, однако уточнила, что решение может быть изменено, если ситуация с пандемией коронавируса ухудшится.

До 10 января лига имела право выйти из договора по Олимпиаде без каких-либо последствий.

Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.

Сборная России выступит в группе В со сборными Швейцарии, Чехии и Дании.