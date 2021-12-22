Фетисов: Надо готовить сборную вместе с игроками, которые выступают в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпионвысказался о решении НХЛ не отпускать своих хоккеистов на зимнюю Олимпиаду в Пекине.

«Это было ожидаемо и неожидаемо. Раз принято решение, значит, надо готовить сборную вместе с игроками, которые выступают в КХЛ.

Конечно, хотелось посмотреть хоккей другого уровня, но надеюсь, что европейский хоккей будет хорошего качества.

Будем надеяться, что наши ребята повторят успех прошлой Олимпиады», — приводит слова Фетисова «Чемпионат».

Ранее НХЛ также приняла решение приостановить регулярный чемпионат из-за распространения в клубах штамма коронавируса «омикрон».

Напомним, что на прошлой Олимпиаде в корейском Пхенчхане, которую выиграли российские хоккеисты, также не выступали представители НХЛ.