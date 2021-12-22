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    Фетисов: Надо готовить сборную вместе с игроками, которые выступают в КХЛ

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о решении НХЛ не отпускать своих хоккеистов на зимнюю Олимпиаду в Пекине.

    Вячеслав Фетисов
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    Вячеслав Фетисов

    «Это было ожидаемо и неожидаемо. Раз принято решение, значит, надо готовить сборную вместе с игроками, которые выступают в КХЛ.

    Конечно, хотелось посмотреть хоккей другого уровня, но надеюсь, что европейский хоккей будет хорошего качества.

    Будем надеяться, что наши ребята повторят успех прошлой Олимпиады», — приводит слова Фетисова «Чемпионат».

    Ранее НХЛ также приняла решение приостановить регулярный чемпионат из-за распространения в клубах штамма коронавируса «омикрон».

    Напомним, что на прошлой Олимпиаде в корейском Пхенчхане, которую выиграли российские хоккеисты, также не выступали представители НХЛ.

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