Жамнов о возможном отказе НХЛ от Олимпиады: Овечкина и Малкина будет жалко

Главный тренер сборной Россиивысказался по поводу возможного отказаот участия в олимпийском хоккейном турнире.

«Неприятная история. Я думаю, что в ближайшее время будет понятно, поедут игроки НХЛ в Пекин или нет. Если откажутся, то, думаю, о решении будет объявлено заранее. Хотя, вполне возможно, лига будет ждать дедлайна, установленного на 10 января.

Мы всегда на телефонах. Все ждут, каким будет решение со стороны НХЛ. Илья Ковальчук постоянно на связи с ребятами, я тоже подключаюсь. С тренером вратарей Женей Набоковым тоже разговариваем. Если НХЛ все же поедет на Игры, то Женя будет в нашем штабе. Ребята из НХЛ надеются и верят, разговоров много, будет жалко, если у них не получится сыграть на Олимпиаде. В том числе и со спортивной точки зрения.

Овечкин и Малкин могут уже не сыграть на Олимпиаде? Есть молодые ребята, есть те, кто постарше и поопытнее, вроде Саши Овечкина или Жени Малкина. Конечно, их будет жалко, но, снова повторюсь, ждем решения от НХЛ», — приводит слова Жамнова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что НХЛ может отказаться от участия в Олимпиаде до 10 января без каких-либо санкций.

Напомним, НХЛ приостановила регулярный чемпионат до Рождества из-за вспышки коронавируса.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.