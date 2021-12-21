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    • НХЛ приостановила регулярный чемпионат до Рождества
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    Жена Малкина: С вероятностью 90% игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду

    Пекин-2022 Сборная России Хоккей
    Жена российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина Анна Кастерова сообщила, что игроки НХЛ не смогут выступить на Олимпиаде.

    Анна Кастерова
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    Анна Кастерова

    «С вероятностью 90% игроки НХЛ не смогут принять участия на Олимпийских играх в Пекине.

    В очередной раз на самом престижном турнире мы не увидим суперзвездный и сильный состав сборной.

    В ближайшие пару дней руководство лиги совместно с профсоюзом игроков примут и озвучат свое решение. Я все еще верю», — написала Кастерова в своем инстаграме.

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    • Ранее сообщалось, что НХЛ может отказаться от участия в Олимпиаде до 10 января без каких-либо санкций.

    Напомним, НХЛ приостановила регулярный чемпионат до Рождества из-за вспышки коронавируса.

    Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

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