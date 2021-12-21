Жена Малкина: С вероятностью 90% игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду

Жена российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкинасообщила, что игроки НХЛ не смогут выступить на Олимпиаде.

«С вероятностью 90% игроки НХЛ не смогут принять участия на Олимпийских играх в Пекине.

В очередной раз на самом престижном турнире мы не увидим суперзвездный и сильный состав сборной.

В ближайшие пару дней руководство лиги совместно с профсоюзом игроков примут и озвучат свое решение. Я все еще верю», — написала Кастерова в своем инстаграме.

Ранее сообщалось, что НХЛ может отказаться от участия в Олимпиаде до 10 января без каких-либо санкций.

Напомним, НХЛ приостановила регулярный чемпионат до Рождества из-за вспышки коронавируса.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.