Есмантович: План у хоккейной сборной один– это первое место на ОИ-2022

Советник главного тренера сборной России и президент ЦСКАрассказал о подготовке команды к Олимпиаде-2022.

Ранее стало известно о вероятном отказе НХЛ отпускать своих игроков на Игры в Пекин из-за ситуации с коронавирусом.

«Не хотелось бы комментировать решение НХЛ. Могу вам с уверенностью сказать, что план А или план В — это немножко нереалистичное название подготовки сборной к Олимпийским играм.

Мы готовим ребят и здесь, и в Северной Америке. Не просто же так Алексей Жамнов и генменеджер нашей сборной Илья Ковальчук летали в Северную Америку, проговорив с ребятами ряд вопросов, касающихся и тактических вещей, и вещей, связанных с дальнейшей деятельностью.

Как вы знаете, многим раздали определенные тематические вещи, касающиеся тактических моментов с точки зрения подготовки к Играм.

Все это происходит не только с нашими ребятами, но и с ребятами из Северной Америки. А как сложится регламент Олимпийских игр в будущем — мы посмотрим, после чего примем окончательное решение.

План А, В, С — все это значит одно: первое место на Олимпийских играх. Мы к нему стремимся максимально быстро. Настолько, насколько у нас это получается.

На данном этапе мы не ведем работу совместно с ФХР по лимитированию игр перед Олимпиадой. В данной ситуации, повторюсь, мы об этом диалог не ведем, но в будущем это вполне возможно. Никогда не говори никогда.

Работа генерального менеджера Ильи Ковальчука здесь будет на первом плане», — сказал Есмантович «Чемпионату».