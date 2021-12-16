Третьяк: Уже давно было ясно, что с Кузнецовым так будет, это очень тяжелый вопрос

Президент Федерации хоккея России (ФХР)прокомментировал решение (IIHF) запретить форварду «Вашингтон Кэпиталз»участвовать в хоккейном турнире на Олимпиаде в Пекине.

В 2019 году Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию после проваленного допинг-теста на чемпионате мира. Российская сторона не смогла сократить срок отстранения хоккеиста.

«Федерация хоккея все возможное сделала. Уже давно было ясно, что так будет, это очень тяжелый вопрос, поэтому я и выступал, говорил, что это тяжелый вопрос.

Мы ждали информации, вот она и есть. Сожалеем, что он не будет играть», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля. Сборная России выступит в группе В с командами Дании, Чехии и Швейцарии.