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    Третьяк: Уже давно было ясно, что с Кузнецовым так будет, это очень тяжелый вопрос

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) запретить форварду «Вашингтон Кэпиталз» Евгению Кузнецову участвовать в хоккейном турнире на Олимпиаде в Пекине.

    Евгений Кузнецов
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    Евгений Кузнецов

    В 2019 году Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию после проваленного допинг-теста на чемпионате мира. Российская сторона не смогла сократить срок отстранения хоккеиста.

    «Федерация хоккея все возможное сделала. Уже давно было ясно, что так будет, это очень тяжелый вопрос, поэтому я и выступал, говорил, что это тяжелый вопрос.

    Мы ждали информации, вот она и есть. Сожалеем, что он не будет играть», — приводит слова Третьяка ТАСС.

    Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля. Сборная России выступит в группе В с командами Дании, Чехии и Швейцарии.

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