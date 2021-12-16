Кузнецова не допустят к участию в Олимпиаде-2022

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз»не сможет сыграть за сборную России на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщил президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф.

Кузнецов в 2019 году был дисквалифицирован на четыре года за употребление кокаина.

«Я не изменю решение по Кузнецову, мне жаль, но это не изменится.

Он не сможет сыграть в Пекине . Знаю, что расстроил всех ответом, но мы не можем менять правила ради одного», — приводит слова Тардифа «Р-Спорт».

Ранее главный тренер сборной России Алексей Жамнов заявлял, что Кузнецов, скорее всего, выступит на Олимпиаде. Также по этому поводу высказывался вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба сборной России Роман Ротенберг.

Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля. Сборная России выступит в группе В с командами Дании, Чехии и Швейцарии.