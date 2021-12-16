Кузнецова не допустят к участию в Олимпиаде-2022

Евгений Кузнецов Фото: globallookpress.com
Кузнецов в 2019 году был дисквалифицирован на четыре года за употребление кокаина.
«Я не изменю решение по Кузнецову, мне жаль, но это не изменится.
Ранее главный тренер сборной России Алексей Жамнов заявлял, что Кузнецов, скорее всего, выступит на Олимпиаде. Также по этому поводу высказывался вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба сборной России Роман Ротенберг.
Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля. Сборная России выступит в группе В с командами Дании, Чехии и Швейцарии.