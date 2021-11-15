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    ИИХФ может сократить дисквалификацию Кузнецова

    Пекин-2022 Сборная России Хоккей
    Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба сборной России Роман Ротенберг оценил возможность участия в Олимпийских играх 2022 года нападающего Евгения Кузнецова.

    Евгений Кузнецова
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    Евгений Кузнецова

    «Есть ли новости по Кузнецову? Юристы ФХР работают над этим вопросом. Нужно получить официальную информацию — в CAS, МОК, ВАДА, ОКР и ИИХФ. У нас нет официальных заключений, юристы работают. Надо адресовать вопрос нашим юристам, которые свяжутся с юристами этих организаций.

    Суд CAS должен вынести вердикт. Когда будет вердикт, тогда и сможем говорить, что это не слухи, а факт. Пока официальной информации нет», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

    Напомним, Кузнецов в 2019 году был дисквалифицирован ИИХФ на четыре года за употребление кокаина.

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