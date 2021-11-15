ИИХФ может сократить дисквалификацию Кузнецова

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба сборной России Роман Ротенберг оценил возможность участия в Олимпийских играх 2022 года нападающего

«Есть ли новости по Кузнецову? Юристы ФХР работают над этим вопросом. Нужно получить официальную информацию — в CAS, МОК, ВАДА, ОКР и ИИХФ. У нас нет официальных заключений, юристы работают. Надо адресовать вопрос нашим юристам, которые свяжутся с юристами этих организаций.

Суд CAS должен вынести вердикт. Когда будет вердикт, тогда и сможем говорить, что это не слухи, а факт. Пока официальной информации нет», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

Напомним, Кузнецов в 2019 году был дисквалифицирован ИИХФ на четыре года за употребление кокаина.