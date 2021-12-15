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    Третьяк высказался о возможном отказе НХЛ от участия в Олимпиаде

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал возможный отказ НХЛ отпускать игроков на Олимпиаду-2022.

    Владислав Третьяк
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    Владислав Третьяк

    «Что касается мужчин, до сих пор неизвестно, какая команда поедет.

    Тренеры ездили в Северную Америку, общались с нашими энхаэловцами, там все кандидаты готовы.

    Что касается информации по участию игроков НХЛ, то многие канадцы и американцы боятся ехать в связи с жесткими правилами в Китае, пугает свыше 20 дней на карантине.

    До 10 января мы не знаем, какая команда едет на Олимпиаду, поэтому готовим вторую команду, смотрим кандидатов. Уже прошел финский этап Евротура, собрали на Кубок Первого канала всех сильнейших. 1 февраля поедем в Китай, если НХЛ не едет. Сбор тогда будет в Новогорске», — приводит слова Третьяка ТАСС.

    НХЛ оставила за собой право отказаться от поездки в Пекин на Олимпийские игры до 10 января в случае ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

    Ранее сообщалось, что российские хоккеисты НХЛ намерены поехать на ОИ-2022, несмотря ни на что.

    Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.

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