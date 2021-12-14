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    Российские хоккеисты НХЛ намерены поехать на ОИ-2022, несмотря ни на что

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Российские хоккеисты Национальной хоккейной лиги намерены принять участие в Олимпиаде.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «На этой неделе NHLPA проводит звонки игрокам, чтобы оценить интерес к Олимпийским играм. Будет трудно прийти к единому мнению. Российские игроки будут участвовать, несмотря ни на что», — сообщила журналистка Эмили Каплан в Twitter.

    Ранее сообщалось, что НХЛ оставила за собой право отказаться от поездки в Пекин на Олимпийские игры до 10 января в случае ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

    Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.

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