Российские хоккеисты НХЛ намерены поехать на ОИ-2022, несмотря ни на что

Российские хоккеисты Национальной хоккейной лиги намерены принять участие в Олимпиаде.

«На этой неделе NHLPA проводит звонки игрокам, чтобы оценить интерес к Олимпийским играм. Будет трудно прийти к единому мнению. Российские игроки будут участвовать, несмотря ни на что», — сообщила журналистка Эмили Каплан в Twitter.

Ранее сообщалось, что НХЛ оставила за собой право отказаться от поездки в Пекин на Олимпийские игры до 10 января в случае ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.