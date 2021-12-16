Фетисов: Отсутствие Кузнецова — очень большая потеря для сборной России

Двукратный олимпийский чемпионпрокомментировал новость о том, что форвард «Вашингтон Кэпиталз»не поможет сборной России на зимней Олимпиаде.

В августе 2019 года Кузнецов был отстранен на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе россиянина, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, был обнаружен кокаин.

«Конечно, обидно, что Кузнецов не сыграет. Его отсутствие — очень большая потеря для сборной России. Такого игрока будет не хватать.

Олимпиада — скоротечный турнир, на котором времени сыграться практически нет. Это всегда добавляет напряжения.

А Женя играет с Овечкиным в одной связке уже достаточно долго. Они друг друга знают и понимают.

Пытаться добиться смягчения срока дисквалификации в такой ситуации бессмысленно. Можно было только нарваться на еще более серьезное наказание.

Могло получиться так, что Кузнецов перестал бы играть вообще везде. Надежды, что он поедет на Олимпиаду, не было», — сказал Фетисов Sport24.

Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля. Сборная России выступит в группе В с командами Дании, Чехии и Швейцарии.