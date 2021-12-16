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    Фетисов: Отсутствие Кузнецова — очень большая потеря для сборной России

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал новость о том, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов не поможет сборной России на зимней Олимпиаде.

    Евгений Кузнецов
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    Евгений Кузнецов

    В августе 2019 года Кузнецов был отстранен на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе россиянина, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, был обнаружен кокаин.

    «Конечно, обидно, что Кузнецов не сыграет. Его отсутствие — очень большая потеря для сборной России. Такого игрока будет не хватать.

    Олимпиада — скоротечный турнир, на котором времени сыграться практически нет. Это всегда добавляет напряжения.

    А Женя играет с Овечкиным в одной связке уже достаточно долго. Они друг друга знают и понимают.

    Пытаться добиться смягчения срока дисквалификации в такой ситуации бессмысленно. Можно было только нарваться на еще более серьезное наказание.

    Могло получиться так, что Кузнецов перестал бы играть вообще везде. Надежды, что он поедет на Олимпиаду, не было», — сказал Фетисов Sport24.

    Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля. Сборная России выступит в группе В с командами Дании, Чехии и Швейцарии.

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