Фетисов: Отсутствие Кузнецова — очень большая потеря для сборной России

В августе 2019 года Кузнецов был отстранен на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе россиянина, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, был обнаружен кокаин.
«Конечно, обидно, что Кузнецов не сыграет. Его отсутствие — очень большая потеря для сборной России. Такого игрока будет не хватать.
Олимпиада — скоротечный турнир, на котором времени сыграться практически нет. Это всегда добавляет напряжения.
А Женя играет с Овечкиным в одной связке уже достаточно долго. Они друг друга знают и понимают.
Пытаться добиться смягчения срока дисквалификации в такой ситуации бессмысленно. Можно было только нарваться на еще более серьезное наказание.
Могло получиться так, что Кузнецов перестал бы играть вообще везде. Надежды, что он поедет на Олимпиаду, не было», — сказал Фетисов Sport24.
Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля. Сборная России выступит в группе В с командами Дании, Чехии и Швейцарии.