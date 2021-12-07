В МОК отреагировали на дипломатический бойкот ОИ-2022 со стороны США

Международный олимпийский комитет признает дипломатический бойкот Олимпийских игр-2022 в Пекине со стороны США.

«Присутствие официальных лиц и дипломатов — сугубо политическое решение каждого правительства. МОК полностью признаёт это право, будучи политически нейтральным. В то же время их заявление показывает, что Олимпиада и участие в ней спортсменов остаются вне политики, и мы приветствуем это.

Поддержка спортсменов и Олимпийских игр неоднократно демонстрировалась на протяжении последних месяцев, в том числе резолюцией ООН, принятой всеми 193 членами организации на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке на минувшей неделе.

Резолюция призывает всех членов ООН сотрудничать с МОК и Международным паралимпийским комитетом в попытке использовать спорт как инструмент для продвижения мира, диалога и примирения в зонах конфликтов во время и вне сроков Олимпийских и Паралимпийских игр», — отмечается в заявлении пресс-службы МОК.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.