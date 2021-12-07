ФутболХоккейТеннисБоксПекин-2022Игры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Nike MercurialЗарождение бренда. Как Nike изменил футбол
    Все новости спорта

    В МОК отреагировали на дипломатический бойкот ОИ-2022 со стороны США

    Пекин-2022 Между тем
    Международный олимпийский комитет признает дипломатический бойкот Олимпийских игр-2022 в Пекине со стороны США.

    Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года

    «Присутствие официальных лиц и дипломатов — сугубо политическое решение каждого правительства. МОК полностью признаёт это право, будучи политически нейтральным. В то же время их заявление показывает, что Олимпиада и участие в ней спортсменов остаются вне политики, и мы приветствуем это.

    Поддержка спортсменов и Олимпийских игр неоднократно демонстрировалась на протяжении последних месяцев, в том числе резолюцией ООН, принятой всеми 193 членами организации на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке на минувшей неделе.

    Резолюция призывает всех членов ООН сотрудничать с МОК и Международным паралимпийским комитетом в попытке использовать спорт как инструмент для продвижения мира, диалога и примирения в зонах конфликтов во время и вне сроков Олимпийских и Паралимпийских игр», — отмечается в заявлении пресс-службы МОК.

  • СМИ: США объявят о дипломатическом бойкоте ОИ-2022 на этой неделе
  • Читайте по теме

    • Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» проиграет «Интеру» в Мадриде?
  • «Реал» Мадрид — «Интер». Прогноз и ставки
  • 3.92
    •
  • Матч в Париже будет результативным
  • ПСЖ — «Брюгге». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • Оставит ли «Ливерпуль» миланцев без плей-офф ЛЧ?
  • «Милан» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.65
  • Экспресс дня 7 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  3.92
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч ПСЖ — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Милан — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Шахтер — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Порту — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Северсталь — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Зенит — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  4.50
  • Прогноз на матч Бавария — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022 Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие