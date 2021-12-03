Кафельников считает, что половина стран не приедут на ОИ-2022 в Пекин

Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема»прокомментировал ситуацию с временно пропавшей китайской теннисисткой Пэн Шуай.

«Сейчас все должно зависеть от каждой страны индивидуально! МОК никогда на себя не возьмет ответственность за бойкот Олимпийских игр-2022. Если хотите знать мое личное мнение, то половина стран в Пекин не приедут. Точка», — написал Кафельников в своем Twitter.

Решения стран о возможном бойкоте связаны с недавним инцидентом с участием чемпионки WTA, китайской теннисистки Пен Шуай. В начале ноября Шуай в социальных сетях обвинила бывшего вице-премьера Государственного совета Китая Чжан Гаоли в сексуальных домогательствах. После этого СМИ сообщили о ее исчезновении, поскольку Шуай следующие 2 недели ни с кем не выходила на связь и не появлялась в публичных местах. Однако 21 ноября она все же вышла в люди, приняв участие в церемонии открытия подросткового финала теннисного турнира.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.