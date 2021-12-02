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    В Китае верят, что ОИ-2022 в Пекине пройдут успешно

    Пекин-2022 Между тем
    Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заверил, что зимние Олимпийские игры в 2022 году пройдут гладко, несмотря на быстро распространяющийся штамм коронавируса «омикрон».

    В Китае верят, что ОИ-2022 в Пекине пройдут успешно
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    В Китае верят, что ОИ-2022 в Пекине пройдут успешно

    «Что касается влияния омикрон-штамма на Олимпийские игры, я думаю, определенно возникнут трудности в области профилактики и контроля. Но поскольку у Китая есть большой опыт в борьбе с COVID-19, я верю, что зимние Олимпийские игры пройдут гладко и успешно.

    Пандемия — общий враг всего человечества. Китай готов продолжить работать с международным сообществом, в том числе со странами Южной Африки, чтобы прикладывать совместные усилия и как можно скорее одержать победу на коронавирусом», — цитирует Лицзяня Euronews.com.

    Зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

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