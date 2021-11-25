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    Логинов давно готов к Олимпиаде, уверен Касперович

    Пекин-2022 Биатлон Сборная России
    Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович считает, что спортсмен психологически готов к Олимпиаде.

    Александр Логинов
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    Александр Логинов

    «Я прежде всего верю в Логинова. Самое главное, как мне кажется, чтобы внутри сборной не случилось борьбы двух группировок. Чтобы спортсмены не зарубились сверх меры на отборах.

    Не знаю, как и где будет определяться состав на Игры в Пекине, но в олимпийском сезоне нельзя слишком долго держать людей в напряжении. Никто от этого не выиграет.

    Готовлю ли я Логинова психологически к Олимпиаде? Мы стараемся вообще на эту тему не говорить. Но, думаю, он сейчас уже готов к этому. Давно готов», — цитирует Касперовича RT.

    29-летний Александр Логинов — чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы.

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