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    Все новости спорта

    Сборную Китая по хоккею не исключат из числа участников ОИ-2022

    Пекин-2022 Между тем Хоккей
    Международная федерация хоккея (IIHF) не намерена исключать национальную команду Китая из числа участников зимней Олимпиады-2022 в Пекине, сообщил президент организации Люк Тардиф.

    Сборную Китая по хоккею не исключат из числа участников ОИ-2022
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    Сборную Китая по хоккею не исключат из числа участников ОИ-2022

    «IIHF не собирается отстранять сборную Китая от участия в Олимпийских играх, статус мужской национальной сборной как участника олимпийского хоккейного турнира был подтвержден конгрессом и остается неизменным», — цитирует Тардифа официальный сайт IIHF.

    Зимняя Олимпиада состоится в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Китайские хоккеисты сыграют в группе А со сборными Канады, США и Германии.

    Напомним, Китай получил квалификацию на Олимпиаду-2022 как принимающая сторона, однако эта национальная команда не принимает участия в официальных матчах с 2019 года и занимает лишь 32-е место в рейтинге сборных мира.

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