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    Генпродюсер «Матч ТВ»: Пока нет окончательных договоренностей о показе Олимпиады-2022

    Пекин-2022 Олимпиада на ТВ Сборная России
    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, что канал пока не договорился о прямых трансляциях зимней Олимпиады в Пекине.

    «Матч ТВ» планирует показывать соревнования на Олимпиаде-2022
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    «Матч ТВ» планирует показывать соревнования на Олимпиаде-2022

    «Сейчас мы ведем переговоры с "Телеспортом" о показе Олимпиады в Пекине. В Токио были равнозначные пакеты, жеребьевка, и, в принципе, каждый из трех каналов получил равнозначный набор событий Олимпиады.

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    • По Пекину пока нет окончательных договоренностей. Сейчас еще не договорились о стоимости, где и как показывать.

    Переговоры довольно сложно идут, но мы надеемся на удачный исход», — приводит слова Тащина ТАСС.

    Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

    Ранее стало известно, что несовершеннолетних участников ОИ-2022 освободят от вакцинации и карантина.

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