Генпродюсер «Матч ТВ»: Пока нет окончательных договоренностей о показе Олимпиады-2022

Генеральный продюсер «Матч ТВ»сообщил, что канал пока не договорился о прямых трансляциях зимней Олимпиады в Пекине.

«Сейчас мы ведем переговоры с "Телеспортом" о показе Олимпиады в Пекине. В Токио были равнозначные пакеты, жеребьевка, и, в принципе, каждый из трех каналов получил равнозначный набор событий Олимпиады.

По Пекину пока нет окончательных договоренностей. Сейчас еще не договорились о стоимости, где и как показывать.

Переговоры довольно сложно идут, но мы надеемся на удачный исход», — приводит слова Тащина ТАСС.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее стало известно, что несовершеннолетних участников ОИ-2022 освободят от вакцинации и карантина.