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    Сборной России предрекли второе место в медальном зачете ОИ-2022

    Пекин-2022 Сборная России Между тем
    Компания Gracenote представила свой прогноз на Олимпийские игры — 2022.

    Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля
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    Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля

    По мнению их статистической модели, на Играх в Пекине первое место в медальном зачете займет Норвегия, которая завоюет 44 медали (22 золотых, 13 серебряных и 9 бронзовых).

    На второй строчке расположится сборная России. Ей предрекают собственный рекорд по количеству завоеванных наград. У России будет 38 медалей (14-11-13). Если этот прогноз сбудется, то Россия установит новый рекорд как по числу золотых медалей, так и количеству медалей в целом.

    Напомним, на Олимпиаде-2018 российские спортсмены завоевали 17 наград (2-6-9). Нынешний рекорд России по количеству медалей установлен в Сочи-2014 (30).

    Олимпиада-2022
    Прогноз медального зачета

    1. Норвегия — 22-13-9 (44)
    2. Россия — 14-11-13 (38)
    3. Германия — 11-11-5 (27)
    4. США — 7-11-6 (24)
    5. Нидерланды — 12-6-3 (21)
    6. Швейцария — 7-6-8 (21)
    7. Канада — 4-7-10 (21)
    8. Швеция — 6-6-7 (19)
    9. Франция — 4-4-10 (18)
    10. Австрия — 4-7-5 (16).

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