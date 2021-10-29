Сборной России предрекли второе место в медальном зачете ОИ-2022

Компания Gracenote представила свой прогноз на Олимпийские игры — 2022.

По мнению их статистической модели, на Играх в Пекине первое место в медальном зачете займет Норвегия, которая завоюет 44 медали (22 золотых, 13 серебряных и 9 бронзовых).

На второй строчке расположится сборная России. Ей предрекают собственный рекорд по количеству завоеванных наград. У России будет 38 медалей (14-11-13). Если этот прогноз сбудется, то Россия установит новый рекорд как по числу золотых медалей, так и количеству медалей в целом.

Напомним, на Олимпиаде-2018 российские спортсмены завоевали 17 наград (2-6-9). Нынешний рекорд России по количеству медалей установлен в Сочи-2014 (30).

Олимпиада-2022

Прогноз медального зачета

1. Норвегия — 22-13-9 (44)

2. Россия — 14-11-13 (38)

3. Германия — 11-11-5 (27)

4. США — 7-11-6 (24)

5. Нидерланды — 12-6-3 (21)

6. Швейцария — 7-6-8 (21)

7. Канада — 4-7-10 (21)

8. Швеция — 6-6-7 (19)

9. Франция — 4-4-10 (18)

10. Австрия — 4-7-5 (16).