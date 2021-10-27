Анисимов: Мечтаю попасть на Олимпиаду, но из сборной пока ни с кем не общался

Нападающий «Локомотива»заявил, что у него есть цель попасть в состав сборнойна Олимпиаду-2022.

«Уже гораздо лучше себя чувствую по сравнению с первым матчем, добавляю и все лучше играю. В КХЛ не играл с 2012 года, и с тех пор переезды стали лучше, гостиницы лучше. Стадионы новые в лиге появились, все на высшем уровне.

Конечно, мечтаю на Олимпиаду попасть. Надо просто играть и выигрывать, а там тренеры решат. Нет, я пока ни с кем не общался из сборной.

С Алексеем Жамновым я не работал, он меня не тренировал. Поставили его главным тренером — хорошо, будем работать», — приводит слова Анисимова «Р-Спорт».

Ранее Олимпийский комитет России представил расширенный список хоккеистов для участия на Играх в Пекине. В него включены 119 игроков, представляющих клубы Континентальной хоккейной лиги и Национальной хоккейной лиги.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине. Сборная России на групповом этапе сыграет с Чехией, Швейцарией и Данией.