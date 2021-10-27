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    Анисимов: Мечтаю попасть на Олимпиаду, но из сборной пока ни с кем не общался

    Пекин-2022 Сборная России Хоккей
    Нападающий «Локомотива» Артем Анисимов заявил, что у него есть цель попасть в состав сборной России на Олимпиаду-2022.

    Артем Анисимов
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    Артем Анисимов

    «Уже гораздо лучше себя чувствую по сравнению с первым матчем, добавляю и все лучше играю. В КХЛ не играл с 2012 года, и с тех пор переезды стали лучше, гостиницы лучше. Стадионы новые в лиге появились, все на высшем уровне.

    Конечно, мечтаю на Олимпиаду попасть. Надо просто играть и выигрывать, а там тренеры решат. Нет, я пока ни с кем не общался из сборной.

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    • С Алексеем Жамновым я не работал, он меня не тренировал. Поставили его главным тренером — хорошо, будем работать», — приводит слова Анисимова «Р-Спорт».

    Ранее Олимпийский комитет России представил расширенный список хоккеистов для участия на Играх в Пекине. В него включены 119 игроков, представляющих клубы Континентальной хоккейной лиги и Национальной хоккейной лиги.

    Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине. Сборная России на групповом этапе сыграет с Чехией, Швейцарией и Данией.

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