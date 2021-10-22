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    Названо число квалифицировавшихся на ОИ-2022 в Пекине россиян

    Пекин-2022 Сборная России Между тем
    Российские спортсмены завоевали 218 путевок из 261 максимально возможной квоты на зимние Олимпийские игры 2022 в Пекине.

    Дмитрий Чернышенко
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    Дмитрий Чернышенко

    Об этом «РБК Спорт» сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

    «Олимпийские путевки обеспечили себе мужская и женская сборные по хоккею и кёрлингу, а также наши фигуристы. Последние — единственные из всех стран-участниц получили максимальную квоту по всем видам олимпийской программы. Также максимально разрешённая квота в Пекине будет у наших лыжников.

    Надеемся, что мужская хоккейная команда подтвердит олимпийское золото, завоеванное в Пхенчхане в 2018 году. Также на прошедшем чемпионате мира по фристайлу российская сборная завоевала 14 медалей, что является историческим достижением. Будем болеть за них, чтобы и в Пекине они продемонстрировали высочайший уровень подготовки», — сказал Чернышенко.

    Олимпийские игры 2022 в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная России из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) выступит на соревнованиях в нейтральном статусе.

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