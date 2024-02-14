НБА. Леброн помог «Лейкерс» победить «Детройт», «Бостон» выиграл у «Бруклина»

Леброн Джеймс Фото: globallookpress.com
Самым результативным игроком матча стал Леброн Джеймс («Лейкерс»), на счету которого 25 набранных очков, а также один подбор и восемь ассистов.
«Бруклин» дома уступил «Бостону» — 110:118. «Селтикс» одержали пятую победу подряд и продолжают лидировать в Восточной конференции.
Форвард Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл — 41 очко и 14 подборов.
НБА. Результаты игрового дня
«Бруклин Нетс» — «Бостон Селтикс» — 110:118.
«Орландо Мэджик» — «Оклахома-Сити Тандер» — 113:127.
«Милуоки Бакс» — «Майами Хит» — 97:123.
«Финикс Санз» — «Сакраменто Кингз» — 130:125.
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 109:121.
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Детройт Пистонс» — 125:111.