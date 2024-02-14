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    НБА. Леброн помог «Лейкерс» победить «Детройт», «Бостон» выиграл у «Бруклина»

    Баскетбол НБА Бруклин Нетс Бостон Селтикс Оклахома-Сити Тандер Орландо Мэджик Лос-Анджелес Лейкерс Детройт Пистонс
    В Лос-Анджелесе прошел матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграли «Детройт Пистонс» со счетом 125:111.

    Леброн Джеймс
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    Леброн Джеймс

    Самым результативным игроком матча стал Леброн Джеймс («Лейкерс»), на счету которого 25 набранных очков, а также один подбор и восемь ассистов.

    «Бруклин» дома уступил «Бостону» — 110:118. «Селтикс» одержали пятую победу подряд и продолжают лидировать в Восточной конференции.

    Форвард Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл — 41 очко и 14 подборов.

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    НБА. Результаты игрового дня

    «Бруклин Нетс» — «Бостон Селтикс» — 110:118.
    «Орландо Мэджик» — «Оклахома-Сити Тандер» — 113:127.
    «Милуоки Бакс» — «Майами Хит» — 97:123.
    «Финикс Санз» — «Сакраменто Кингз» — 130:125.
    «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 109:121.
    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Детройт Пистонс» — 125:111.

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