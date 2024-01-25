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    НБА. «Миннесота» взяла верх над «Вашингтоном», «Милуоки» обыграл «Кливленд», «Финикс» — «Даллас»

    Баскетбол НБА Вашингтон Уизардс Миннесота Тимбервулвз Детройт Пистонс Шарлотт Хорнетс Майами Хит Мемфис Гриззлиз Милуоки Бакс Кливленд Кавальерс Хьюстон Рокетс Портленд Трэйл Блэйзерс Даллас Маверикс Финикс Санз
    «Финикс» на выезде обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА — 132:109. «Санс» одержали седьмую победу подряд.

    Девин Букер
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    Девин Букер

    Атакующий защитник гостей Девин Букер набрал 46 очков и стал самым результативным игроком встречи.

    «Оклахома» в гостях разгромила «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 140:114.

    Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Шэй Гилджес-Александер, набравший 32 очка.

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    НБА. Результаты игрового дня

    «Вашингтон Уизардс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 107:118.
    «Детройт Пистонс» — «Шарлотт Хорнетс» — 113:106.
    «Майами Хит» — «Мемфис Гриззлиз» — 96:105.
    «Милуоки Бакс» — «Кливленд Кавальерс» — 126:116.
    «Хьюстон Рокетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 131:137 ОТ.
    «Даллас Маверикс» — «Финикс Санз» — 109:132.
    «Сан-Антонио» — «Оклахома» — 114:140.
    «Голден Стэйт» — «Атланта» — 134:112.

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