НБА. «Миннесота» взяла верх над «Вашингтоном», «Милуоки» обыграл «Кливленд», «Финикс» — «Даллас»

Девин Букер Фото: globallookpress.com
Атакующий защитник гостей Девин Букер набрал 46 очков и стал самым результативным игроком встречи.
«Оклахома» в гостях разгромила «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 140:114.
Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Шэй Гилджес-Александер, набравший 32 очка.
НБА. Результаты игрового дня
«Вашингтон Уизардс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 107:118.
«Детройт Пистонс» — «Шарлотт Хорнетс» — 113:106.
«Майами Хит» — «Мемфис Гриззлиз» — 96:105.
«Милуоки Бакс» — «Кливленд Кавальерс» — 126:116.
«Хьюстон Рокетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 131:137 ОТ.
«Даллас Маверикс» — «Финикс Санз» — 109:132.
«Сан-Антонио» — «Оклахома» — 114:140.
«Голден Стэйт» — «Атланта» — 134:112.