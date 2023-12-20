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    «Голден Стэйт» выиграл у «Бостона», «Милуоки» одержал победу над «Сан-Антонио» благодаря 40 очкам Лилларда

    Баскетбол НБА Мемфис Гриззлиз Милуоки Бакс Сан-Антонио Спёрс Голден Стэйт Уорриорз Бостон Селтикс Портленд Трэйл Блэйзерс Финикс Санз
    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

    Стефен Карри
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    Стефен Карри

    «Голден Стэйт» одержал домашнюю победу над «Бостоном» — 132:126 OT (30:40, 32:25, 24:32, 35:24, 11:5).

    Лидер «Уорриорз» Стефен Карри набрал 33 очка. Еще 24 очка хозяевам принес Клэй Томпсон.

    В составе «Селтикс» выделялся Деррик Уайт, в активе которого 30 очков. Атакующий защитник хозяев Джейлен Браун к 28 очкам добавил 8 подборов и 7 передач.

    «Бостон» проиграл первый матч после серии из пяти побед.

    «Милуоки» выиграл на своей площадке у «Сан-Антонио» — 132:119 (44:26, 28:33, 35:26, 25:34).

    Лучшим в этом матче был разыгрывающий защитник хозяев Дэмиан Лиллард, набравший 40 очков.

    Лидер «Бакс» Яннис Адетокумбо оформил трипл-дабл из 11 очков, 14 подборов и 16 передач.

    Форвард «Сан-Антонио» Келдон Джонсон набрал 28 очков и сделал 12 подборов.

    «Милуоки» продлил победную серию до пяти матчей.

    НБА. Результаты игрового дня

    «Нью-Орлеан» — «Мемфис» 113:115 (21:25, 39:16, 27:36, 26:38)

    «Милуоки» — «Сан-Антонио» 132:119 (44:26, 28:33, 35:26, 25:34)

    «Портленд» — «Финикс» 109:104 (20:36, 29:25, 38:20, 22:23)

    «Голден Стэйт» — «Бостон» 132:126 OT (30:40, 32:25, 24:32, 35:24, 11:5)

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