«Голден Стэйт» выиграл у «Бостона», «Милуоки» одержал победу над «Сан-Антонио» благодаря 40 очкам Лилларда

«Голден Стэйт» одержал домашнюю победу над «Бостоном» — 132:126 OT (30:40, 32:25, 24:32, 35:24, 11:5).
Лидер «Уорриорз» Стефен Карри набрал 33 очка. Еще 24 очка хозяевам принес Клэй Томпсон.
В составе «Селтикс» выделялся Деррик Уайт, в активе которого 30 очков. Атакующий защитник хозяев Джейлен Браун к 28 очкам добавил 8 подборов и 7 передач.
«Бостон» проиграл первый матч после серии из пяти побед.
«Милуоки» выиграл на своей площадке у «Сан-Антонио» — 132:119 (44:26, 28:33, 35:26, 25:34).
Лучшим в этом матче был разыгрывающий защитник хозяев Дэмиан Лиллард, набравший 40 очков.
Лидер «Бакс» Яннис Адетокумбо оформил трипл-дабл из 11 очков, 14 подборов и 16 передач.
Форвард «Сан-Антонио» Келдон Джонсон набрал 28 очков и сделал 12 подборов.
«Милуоки» продлил победную серию до пяти матчей.
НБА. Результаты игрового дня
«Нью-Орлеан» — «Мемфис» 113:115 (21:25, 39:16, 27:36, 26:38)
«Милуоки» — «Сан-Антонио» 132:119 (44:26, 28:33, 35:26, 25:34)
«Портленд» — «Финикс» 109:104 (20:36, 29:25, 38:20, 22:23)
«Голден Стэйт» — «Бостон» 132:126 OT (30:40, 32:25, 24:32, 35:24, 11:5)