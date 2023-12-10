Тренер ЦСКА Райкович: Если бы проиграл «Зениту», меня бы отправили в отставку

Наставник московского ЦСКАдал послематчевый комментарий после победы над «Зенитом» в Единой лиге ВТБ.

«Это психологический момент. Мы отрабатываем этот элемент каждый день, каждую тренировку. Конечно, тут стоит отметить защиту "Зенита". Они очень здорово действовали в этих эпизодах. Но нам надо быть более агрессивными при получении мяча. Для тренера, когда его команда не может ввести мяч, — это худшая ситуация. Сказал ребятам в раздевалке, что если бы мы проиграли эту концовку, то меня бы уволили. В шутливой форме, но задуматься стоит», — сказал Райкович на пресс-конференции.

45-летний Эмил Райкович возглавил ЦСКА в июне 2022 года. Под его руководством армейцы стали бронзовым призером Единой лиги ВТБ в прошлом сезоне.