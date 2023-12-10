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    • ЦСКА в овертайме обыграл «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ
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    Тренер ЦСКА Райкович: Если бы проиграл «Зениту», меня бы отправили в отставку

    Баскетбол Лига ВТБ ЦСКА Зенит
    Наставник московского ЦСКА Эмил Райкович дал послематчевый комментарий после победы над «Зенитом» в Единой лиге ВТБ.

    Эмил Райкович
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    Эмил Райкович

    «Это психологический момент. Мы отрабатываем этот элемент каждый день, каждую тренировку. Конечно, тут стоит отметить защиту "Зенита". Они очень здорово действовали в этих эпизодах. Но нам надо быть более агрессивными при получении мяча. Для тренера, когда его команда не может ввести мяч, — это худшая ситуация. Сказал ребятам в раздевалке, что если бы мы проиграли эту концовку, то меня бы уволили. В шутливой форме, но задуматься стоит», — сказал Райкович на пресс-конференции.

  • ЦСКА в овертайме обыграл «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ
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    • 45-летний Эмил Райкович возглавил ЦСКА в июне 2022 года. Под его руководством армейцы стали бронзовым призером Единой лиги ВТБ в прошлом сезоне.

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