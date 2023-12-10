ЦСКА — «Зенит»: счет матча 104:89, обзор

одержал победу над(104:89 ОТ) в матче Единой лиги ВТБ.

По итогу 1-й четверти ЦСКА оказался сильнее со счётом 26:21. Во втором игровом отрезке «Зенит» оказался сильнее армейцев, переиграв оппонента с результатом 23:20. Итог первой половины — 46:44 в пользу ЦСКА.

В заключительные минуты матча «Зенит» сравнял счет. За 7 секунд до конца игры результат — 18:15. «Зенит» перевел игру в овертайм.

В дополнительной пятиминутке баскетболисты ЦСКА выигравли со счётом 22:7.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат. ЦСКА — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 104:89 ОТ (26:21, 20:23, 21:20, 15:18, 22:7) ЦСКА: Уэйр (28), Астапкович (20 + 10 подборов), Джекири (14), М'Бай (12), Тримбл (11)«Зенит»: Фрэйзер (21), Эртель (18), Хантер (17), Дублевич (11 + 12 подборов)

После этого матча ЦСКА занимает 1-е место в таблице Единой лиги ВТБ с 31-м баллом. «Зенит» — на 3-й позиции (27).