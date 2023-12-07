ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарри МагуайрТравмы, трансферы и отсутствие голов: Почему «МЮ» так плох в этом сезоне
  • 10:00
    • «Ростов» может подписать бразильца Роналдо
  • 09:38
    • Гвардиола сообщил, в каком случае завершит тренерскую карьеру в 2024 году
  • 09:31
    • «Даллас» разгромил «Юту» благодаря трипл-даблу Дончича, «Клипперс» выиграли у «Денвера»
  • 08:36
    • Защитник «Ливерпуля» получил серьезную травму колена
  • 08:19
    • «Палмейрас» стал чемпионом Бразилии
    Все новости спорта

    «Даллас» разгромил «Юту» благодаря трипл-даблу Дончича, «Клипперс» выиграли у «Денвера»

    Баскетбол НБА Атланта Хоукс Бостон Селтикс Бруклин Нетс Вашингтон Уизардс Голден Стэйт Уорриорз Даллас Маверикс Денвер Наггетс Детройт Пистонс Индиана Пэйсерс Кливленд Кавальерс Лос-Анджелес Клипперс Майами Хит Мемфис Гриззлиз Милуоки Бакс Миннесота Тимбервулвз Нью-Йорк Никс Оклахома-Сити Тандер Орландо Мэджик Портленд Трэйл Блэйзерс Сан-Антонио Спёрс Филадельфия Сиксерс Финикс Санз Юта Джаз
    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

    Лука Дончич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лука Дончич

    «Даллас» одержал домашнюю победу над «Ютой» — 147:97 (40:29, 34:22, 35:23, 38:23).

    Лучшим в составе «Маверикс» был Лука Дончич, набравший 40 очков и сделавший 11 передач и 10 подборов.

    Дончич стал первым игроком в истории НБА, которому удалось оформить трипл-дабл с 25 очками по итогам первых двух четвертей. После первой половины матча в активе словенца было 29 очков, 10 подборов и 10 ассистов.

    Еще 26 очков «Далласу» принес Кайри Ирвинг.

    «Юта» проиграла три из четырех последних матчей.

    «Клипперс» выиграли на своей площадке у «Денвера» — 111:102 (21:36, 40:21, 18:25, 32:20).

    Самым результативным в команде из Лос-Анджелеса стал Пол Джордж, набравший 20 оков. Джеймс Харден оформил дабл-дабл из 20 очков и 11 передач.

    Сербский центровой «Денвера» Никола Йокич к 22 очкам добавил 15 подборов и 10 передач.

    «Денвер» проиграл второй матч подряд после серии из четырех побед.

    НБА. Результаты игрового дня

    «Вашингтон» — «Филадельфия» 126:131 (29:25, 33:35, 33:39, 31:32)

    «Детройт» — «Мемфис» 102:116 (29:31, 27:21, 28:30, 18:34)

    «Кливленд» — «Орландо» 121:111 (37:20, 28:32, 34:34, 22:25)

    «Миннесота» — «Сан-Антонио» 102:94 (25:22, 21:31, 25:18, 31:23)

    «Торонто» — «Майами» 103:112 (32:37, 34:27, 18:23, 19:25)

    «Атланта» — «Бруклин» 113:114 (33:31, 23:22, 26:28, 31:33)

    «Чикаго» — «Шарлотт» 111:100 (27:24, 21:20, 35:20, 28:36)

    «Хьюстон» — «Оклахома-Сити» 110:101 (32:22, 23:28, 25:24, 30:27)

    «Даллас» — «Юта» 147:97 (40:29, 34:22, 35:23, 38:23)

    «Голден Стэйт» — «Портленд» 110:106 (22:26, 26:29, 34:31, 28:20)

    «Клипперс» — «Денвер» 111:102 (21:36, 40:21, 18:25, 32:20)

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Вернется ли «Тоттенхэм» к победам?
  • «Тоттенхэм» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Сдержит ли «Эвертон» «Ньюкасла»?
  • «Эвертон» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Обнулив 11-матчевую серию, СКА вернется к победам?
  • «Трактор» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.25
  • Экспресс дня 7 декабря
  • Сегодня в 23:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Эвертон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Трактор — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Локомотив — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ювентус — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.75
  • Прогноз на матч Хетафе — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Монпелье — Ланс
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.48
  • Прогноз на матч Ванкувер — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •