«Даллас» разгромил «Юту» благодаря трипл-даблу Дончича, «Клипперс» выиграли у «Денвера»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате

«Даллас» одержал домашнюю победу над «Ютой» — 147:97 (40:29, 34:22, 35:23, 38:23).

Лучшим в составе «Маверикс» был Лука Дончич, набравший 40 очков и сделавший 11 передач и 10 подборов.

Дончич стал первым игроком в истории НБА, которому удалось оформить трипл-дабл с 25 очками по итогам первых двух четвертей. После первой половины матча в активе словенца было 29 очков, 10 подборов и 10 ассистов.

Еще 26 очков «Далласу» принес Кайри Ирвинг.

«Юта» проиграла три из четырех последних матчей.

«Клипперс» выиграли на своей площадке у «Денвера» — 111:102 (21:36, 40:21, 18:25, 32:20).

Самым результативным в команде из Лос-Анджелеса стал Пол Джордж, набравший 20 оков. Джеймс Харден оформил дабл-дабл из 20 очков и 11 передач.

Сербский центровой «Денвера» Никола Йокич к 22 очкам добавил 15 подборов и 10 передач.

«Денвер» проиграл второй матч подряд после серии из четырех побед.

НБА. Результаты игрового дня

«Вашингтон» — «Филадельфия» 126:131 (29:25, 33:35, 33:39, 31:32)

«Детройт» — «Мемфис» 102:116 (29:31, 27:21, 28:30, 18:34)

«Кливленд» — «Орландо» 121:111 (37:20, 28:32, 34:34, 22:25)

«Миннесота» — «Сан-Антонио» 102:94 (25:22, 21:31, 25:18, 31:23)

«Торонто» — «Майами» 103:112 (32:37, 34:27, 18:23, 19:25)

«Атланта» — «Бруклин» 113:114 (33:31, 23:22, 26:28, 31:33)

«Чикаго» — «Шарлотт» 111:100 (27:24, 21:20, 35:20, 28:36)

«Хьюстон» — «Оклахома-Сити» 110:101 (32:22, 23:28, 25:24, 30:27)

«Даллас» — «Юта» 147:97 (40:29, 34:22, 35:23, 38:23)

«Голден Стэйт» — «Портленд» 110:106 (22:26, 26:29, 34:31, 28:20)

«Клипперс» — «Денвер» 111:102 (21:36, 40:21, 18:25, 32:20)