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    Мозгов назвал имена лучших тренеров в своей карьере

    Баскетбол Сборная России Кливленд Кавальерс НБА
    Знаменитый российский центровой Тимофей Мозгов вспомнил тренеров, с которыми ему было комфортнее всего работать и оказавших наибольшее влияние на его игру.

    Тимофей Мозгов
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    Тимофей Мозгов

    «С тренерами тяжело. Ты никогда не можешь быть ими доволен на 100 процентов. Точно назову Дэвида Блатта. Он стал мне родным. Все-таки много работали и в сборной, и в "Кливленде".

    Еще отмечу Брайана Шоу. Я бы не назвал его самым сильным тренером в карьере. Да и в целом не назвал бы сильным тренером, но он самый порядочный. Говорил то, что думает, не играл в закулисные игры. Всегда был открыт к разговору. Не делал поступков за спиной, которые бы вызывали у меня вопросы. Отмечу их двоих», — сказал «СЭ» Мозгов.

    Напомним, что с Дэвидом Блаттом Мозгов много лет работал в сборной России, становился бронзовым призером Олимпиады-2012 и Евробаскета-2011. С Шоу центровой пересекался в «Кливленде» в сезоне 14/15, когда добрался до финала НБА.

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