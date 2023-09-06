Сборная Германии обыграла Латвию вышла в полуфинал ЧМ по баскетболу

Сборнаявышла в полуфинал чемпионата мира по баскетболу, который проходит в эти дни в Индонезии, Японии и на Филиппинах.

В матче 1/4 финала немецкая команда одержала победу над сборной Латвии со счетом 81:79 (13:16, 23:18, 26:25, 19:20).

Самым результативным в составе Германии стал Франц Вагнер, в активе которого 16 очков.

У Латвии выделялся Артур Загарс, набравший 24 очка.

В полуфинале сборная Германии встретится с командой США. Матч пройдет в пятницу, 8 сентября, начало — в 15:40 мск.

Ранее еще одним полуфиналистом турнира стала сборная Сербии, обыгравшая команду Литвы со счетом 87:68 (24:25, 25:13, 24:17, 14:13). Следующим соперником сербов станет победитель матча Канада — Словения.