Грузия переиграла Кабо-Верде, Греция разгромила Иорданию, Бразилия разбила Иран на чемпионате мира

Яннис Адетокунбо, лидер сборной Греции и «Милуоки» Фото: globallookpress.com
Сборная Грузии обыграла Кабо-Верде, Греция оказалась сильнее Иордании, Пуэрто Рико в овертайме сломило сопротивление Южного Судана, а Бразилия разбила Иран.
Группа C
Иордания — Греция — 71:92 (14:19, 19:27, 27:20, 11:26)
Группа B
Южный Судан — Пуэрто-Рико — 96:101 ОТ (29:24, 23:18, 15:18, 14:21, 15:20)
Группа F
Кабо-Верде — Грузия — 60:85 (11:20, 11:28, 15:22, 23:15)
Иордания — Греция — 71:92 (14:19, 19:27, 27:20, 11:26)
Группа B
Южный Судан — Пуэрто-Рико — 96:101 ОТ (29:24, 23:18, 15:18, 14:21, 15:20)
Группа F
Кабо-Верде — Грузия — 60:85 (11:20, 11:28, 15:22, 23:15)
Группа G
Иран — Бразилия — 59:100 (12:33, 13:24, 21:25, 13:18)
Иран — Бразилия — 59:100 (12:33, 13:24, 21:25, 13:18)