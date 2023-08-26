ПерерывБорнмут — ТоттенхэмОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тоттенхэм»«Борнмут» — «Тоттенхэм». Онлайн
  • 14:15
    • «Зенит» — «Урал»: стартовые составы команд
  • 13:50
    • Официально: Санчес стал игроком «Интера»
  • 11:27
    • «Рома» объявила о подписании экс-нападающего «Зенита»
  • 12:24
    • Винисиус получил травму в матче против «Сельты»
    Все новости спорта

    Грузия переиграла Кабо-Верде, Греция разгромила Иорданию, Бразилия разбила Иран на чемпионате мира

    Баскетбол Чемпионат мира по баскетболу-2019 (м) Чемпионат мира по баскетболу-2019 (м) Сборная Греции Сборная Грузии
    Завершились очередные четыре поединка предварительного раунда чемпионата мира по баскетболу.

    Яннис Адетокунбо, лидер сборной Греции и «Милуоки»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Яннис Адетокунбо, лидер сборной Греции и «Милуоки»

    Сборная Грузии обыграла Кабо-Верде, Греция оказалась сильнее Иордании, Пуэрто Рико в овертайме сломило сопротивление Южного Судана, а Бразилия разбила Иран.

    Группа C

    Иордания — Греция — 71:92 (14:19, 19:27, 27:20, 11:26)

    Группа B

    Южный Судан — Пуэрто-Рико — 96:101 ОТ (29:24, 23:18, 15:18, 14:21, 15:20)

    Группа F

    Кабо-Верде — Грузия — 60:85 (11:20, 11:28, 15:22, 23:15)

    Группа G

    Иран — Бразилия — 59:100 (12:33, 13:24, 21:25, 13:18)

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» прервет серию неудач
  • «Спартак» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Уверенная виктория дортмундцев?
  • «Бохум» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • «Зенит» всухую взгреет «Урал»
  • «Зенит» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.62
  • Экспресс дня 26 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Спартак — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Бохум — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Зенит — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.52
  • Прогноз на матч Усик — Дюбуа
  • Бокс
  • Сегодня в 23:59
    •  2.39
  • Прогноз на матч Арсенал — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Рубин — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Пари НН — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •