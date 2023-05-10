Агент Шведа: Говорить о сроках восстановления Алексея пока очень и очень рано

, агент баскетболиста, рассказал, что выписка его клиента из больницы не означает, что игрок вскоре вернется к тренировочному процессу.

«Пока рано делать какие-то выводы относительно состояния здоровья Алексея. Да, он улыбается на видео, то это еще не значит, что у него все хорошо.

У Алексея серьезные травмы головы. Это может иметь последствия на всю жизнь. Повторюсь, самое важное в этой истории, что он остался жив. Так что говорить о сроках восстановления моего клиента и возможного возвращения даже к легким тренировкам — пока очень и очень рано», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

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В начале мая Швед пострадал от хулиганского нападения, совершенного на него на выходе из одного из московских ресторанов. Баскетболист получил серьезную черепно-мозговую травму в результате падения и был доставлен в больницу бригадой скорой помощи.

Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, задержали троих подозреваемых в возрасте от 17 до 20 лет. Позже стало известно, что суд арестовал четвертого обвиняемого в нападении на баскетболиста ЦСКА..VrezNews1 /basketball/2023/05/10/shved/