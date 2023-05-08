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    В ЦСКА рассказали о состоянии Шведа после нападения

    Баскетбол ЦСКА Лига ВТБ
    Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о состоянии лидера команды Алексея Шведа, на которого было совершено нападение.

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    Швед пострадал от хулиганского нападения, совершенного на него на выходе из одного из московских ресторанов. Баскетболист получил серьезную черепно-мозговую травму в результате падения и был доставлен в больницу бригадой скорой помощи.

    Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, задержали троих подозреваемых в возрасте от 17 до 20 лет. Позже стало известно, что суд арестовал четвертого обвиняемого в нападении на баскетболиста ЦСКА.

    «Алексей Швед по-прежнему еще находится в больнице, продолжается процесс лечения. Состояние его здоровья постепенно улучшается, но пока ему прописан постельный режим и противопоказаны какие-то активности. В данном случае самый лучший лекарь — это покой и время. Пока все идет нормально, ему разрешено общаться с семьей. Что касается примерных сроков выписки, то все более точно станет известно после праздников, после 9 мая», — приводит слова Ватутина «Р-Спорт».

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