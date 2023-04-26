Перасович: В начале третьей четверти нам удалось сделать разницу, которая оказалась решающей

Главный тренервысказался относительно победы команды в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с(78:63).

«Каждый матч в этой серии плей-офф чрезвычайно важен, поэтому я очень рад сегодняшней победе. Она далась нам очень тяжело, особенно после нервного начала. Обе команды показали совсем другую игру по сравнению с последней встречей в Санкт-Петербурге, когда за первую четверть набрали столько же очков, сколько сегодня за половину.

Очевидно, что мы лучше себя чувствуем в такого рода баскетболе, но игра на игру не приходится. Так что посмотрим, что произойдёт в следующем матче. В начале третьей четверти нам удалось сделать разницу, которая оказалась решающей», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Таким образом, УНИКС смог выйти вперед в серии до четырех побед — 3:2. Шестой матч состоится 29 апреля в Санкт-Петербурге.

Напомним, что «Зенит» является действующим победителем турнира.