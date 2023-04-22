«Атланта» размочила счет в серии с «Бостоном», «Нью-Йорк» разгромил «Кливленд»

«Атланта» одержала домашнюю победу над «Бостоном» со счетом 130:122 (33:37, 41:30, 26:26, 30:29).
Лидер «Хокс» Трэй Янг набрал 32 очка. Еще 25 очков хозяевам принес Деджонте Мюррэй.
У «Селтикс» выделялся Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 10 подборов.
Счет в серии стал 2-1 в пользу «Бостона». Следующий матч состоится 24 апреля.
«Нью-Йорк» выиграл на своей площадке у «Кливленд» — 99:79 (17:17, 28:15, 27:23, 27:24).
Разыгрывающий защитник «Никс» Джейлен Брансон набрал 21 очко и сделал 6 передач. Ар Джей Барретт к 19 очкам добавил 8 подборов.
У «Кливленда» выделялся Донован Митчелл, в активе которого 22 очка.
«Нью-Йорк» ведет в серии со счетом 2-1. Следующий матч состоится 23 апреля.
«Денвер» одержал выездную победу над «Миннесотой» — 120:111 (28:28, 33:27, 33:33, 26:23).
Сербский центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл из 20 очков, 11 подборов и 12 передач. Майкл Портер отметился 25 очками и 9 подборами.
Атакующий защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс набрал 36 очков, а французский центровой Руди Гобер оформил дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов.
«Денвер» повел в серии со счетом 3-0. Следующий матч состоится 24 апреля.