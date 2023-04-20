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    Тренер «Локомотива-Кубань»: Удаление Секулича помогло переломить ход матча

    Баскетбол Лига ВТБ Локомотив-Кубань ЦСКА
    Ассистент главного тренера «Локомотива-Кубань» Юрица Жужа дал свой комментарий относительно победы над ЦСКА (84:81) в третьем матче полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ.

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    Единая лига ВТБ

    «Хочу поздравить нашу команду: поначалу мы действовали мягко, но нашли в себе силы перевернуть матч. В четвертой четверти можно было увидеть, как мы хотим выглядеть каждую секунду каждого матча. Надеюсь, эта победа прибавит ребятам веры в свои силы.

    Когда главного тренера удаляют, у ассистента особенно нет времени, чтобы осмыслять ответственность. Ты просто пытаешься внушить парням уверенность в том, что они должны верить в себя, несмотря ни на что. Долгое время казалось, что выплеск эмоций, когда Секулич был удален, навредил "Локомотиву-Кубань". Но в итоге именно эмоции помогли переломить ход матча», — приводит слова Жужи официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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    • Таким образом, «Локомотив-Кубань» повел в серии до четырех побед со счетом 2-1. Следующий матч пройдет в Краснодаре 22 апреля.

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